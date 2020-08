14 Spielklassen : Vereine aus dem Regionalverband in den saarländischen E-Darts-Ligen

Regionalverband 793 Spieler haben im Saarland in 14 Ligen mit 102 Mannschaften für die neue E-Darts-Saison gemeldet.

Die Bezirksliga ist die höchste saarländische E-Darts-Liga. Darin spielen acht Mannschaften. Zwei sind aus dem Regionalverband Saarbrücken: DC Beverly Hill Billies aus Völklingen und Just For Fun aus Quierschied.

Unter der Bezirksliga gibt es drei A-Klassen. Darin spielen aus dem Regionalverband: DC Speckis (Geislautern), Double Trouble (Friedrichsthal), DC Prowefläschja (Jägersfreude), DC German Bulldogs (Völklingen), DC Beverly Hill Billies 2 (Völklingen), Just The Best (Holz), DC Unterbayern 1 und 2 (Schnappach) und Old Bullbusters (Völklingen).