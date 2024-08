Bauen und Bürokratie Digitaler Bauantrag boomt in der Region

Bereits seit 2022 werden die Architektur-Studenten an der HTW Saar an den digitalen Bauantrag herangeführt. Die Studienarbeiten in den Bachelor-Fächern „Grundlagen der Genehmigungsplanung“ sowie „Bauplanungsrecht“ werden in digital erstellt und abgegeben. Auch die Master-Studenten fertigen digitale Bauanträge als Studienarbeiten im Fach „Öffentliches Baurecht“. Weniger gefragte Anträge, etwa auf Aktensicht, auf Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis oder Erklärungen zur Abgeschlossenheit nach dem Wohnungseigentumsgesetz gehören mittlerweile ebenso zum digitalen Angebot der drei Unteren Bauaufsichtsbehörden im Regionalverband.