Elektromobilität im Regionalverband : Zahl der Tankstellen für Elektroräder wächst stetig

Die Ladestationen in der Übersicht

Saarbrücken: am Rathaus St. Johann, an der Ecke Bahnhofstraße/Dudweilerstraße, an der Ecke Rotenhofstraße Lampertstraße, in der Trierer Straße, Parkhaus Europaallee P 16, Hotel Fährhaus in Brebach, Hotel-Restaurant Zur Schönbach in Güdingen, Zur Wilden Ente in Güdingen, Kombibad Fechingen.

Völklingen: Stadionstraße 1 (Stadtwerke), Poststraße 1 (Parkdeck Globus Handelshof), Rathausstraße 75-79 (Weltkulturerbe), Pasteurstraße 13, Kühlweinstraße 105.

Püttlingen: am Kulturbahnhof in der Bahnhofstraße, auf dem

Marktplatz Püttlingen, Trimmtreff Viktoria (Köllertalstraße 143) sowie am Köllner Platz an der Burg.

Kleinblittersdorf: am Rathaus in Kleinblittersdorf.

Großrosseln: am Jagdschloss in Karlsbrunn.

Sulzbach: am Gradierwerk auf dem Salzbrunnen-Gelände.

Quierschied Am Sportplatz in Göttelborn/IKS-Gelände.

Riegelsberg Riegelsberger Markt.

In Heusweiler und Friedrichsthal gibt es keine E-Bike-Ladestationen.