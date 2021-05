Pandemie-Statistik für den Regionalverband : Corona: Zahl der gemeldeten Fälle überschreitet die 15 000er-Marke

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RV) meldet 58 neue Coronafälle (Stand 13. Mai, 16 Uhr). Am Mittwoch war die Zahl um 78 gestiegen. Mit den Daten vom Donnerstag sinkt die Zahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner auf 113,3. Maßgeblich für weitere Maßnahmen sind die mitunter abweichenden des Robert-Koch-Instituts vom Folgetag.

Am Donnerstag lag die vom RKI ausgewiesene 7-Tage-Inzidenz für den RV bei 117,4. Aktuell sind dort 784 Menschen mit Corona infiziert. Davon leben 449 in Saarbrücken, 147 in Völklingen, jeweils 31 in Sulzbach und Heusweiler, 30 in Friedrichsthal, 29 in Großrosseln, 25 in Riegelsberg, 21 in Püttlingen, 18 in Quierschied und 3 in Kleinblittersdorf. Bei 24 der in den vergangenen Tagen positiv Getesteten wurde eine Mutation festgestellt, darunter viermal die südafrikanische/brasilianische Variante.