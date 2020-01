Zahl der Eheschließungen gestiegen : Mehr Saarländer gehen Bund fürs Leben ein

Saarbrücken Die Zahl der Eheschließungen war 2018 so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Das hat auch etwas mit einer Gesetzesänderung zu tun.

Saarländerinnen und Saarländer trauen sich: 2018 haben so viele Menschen im Land geheiratet wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr. Das geht aus dem neuen Statistischen Jahrbuch hervor. 5363 Ehen wurden geschlossen, 665 mehr als 2017. 2000 waren es noch über 5800. Seither nahm die Zahl stetig ab. Rückläufig ist indes die Zahl der Scheidungen. Wurden 2017 noch 2038 Ehen geschieden, waren es 2018 „nur“ 1913.

Die vielen Eheschließungen 2018 haben demnach auch etwas mit einer Gesetzesänderung zu tun. Seit 1. Oktober 2017 haben gleichgeschlechtliche Paare das Recht zu heiraten. Zuvor waren in Deutschland nur eingetragene Lebenspartnerschaften möglich. „Die Eheschließungen von Oktober 2017 bis einschließlich Dezember 2017 wurden in die Berechnung von 2018 aufgenommen“, teilt das Statistische Landesamt auf SZ-Anfrage mit. Es könne also sein, dass die Zahl 2019 wieder rückläufig sein wird.