Saarbrücken : Zahl der Blutspenden sinkt wegen Corona-Krise drastisch

Markus Wilhelm war am Donnerstag in der Blutspendezentrale auf dem Saarbrücker Winterberg, um wie seit Jahren Plasma zu spenden. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Zentrale auf dem Saarbrücker Winterberg verzeichnet Rückgang um 20 Prozent. Aber noch ist das Spenden-Reservoir nicht niedriger als der Bedarf.

. Die Blutspendezentrale auf dem Saarbrücker Winterberg verzeichnet in der Corona-Krise einen merklichen Rückgang der Blutspender-Zahl. Das teilte Matthias Mudra, der Verwaltungsdirektor des Klinikums Saarbrücken, am Donnerstag auf SZ-Anfrage mit. Normalerweise kämen 70 Blutspenderinnen und Blutspender pro Tag in die Zentrale auf dem Klinikgelände. Doch aktuell seien die Zahlen um 20 Prozent gesunken, und er befürchtet, dass dieser Trend sich eher verschärft.

Die Blutspendezentrale auf dem Winterberg stehe in einem Verbund mit den SHG-Kliniken und dem Westpfalzklinikum in Kaiserslautern. An Letzterem sei ebenfalls eine Spendenzentrale vorhanden. „Wir appellieren an die Menschen, weiterhin zum Blutspenden zu kommen. Wir arbeiten nach strengen Hygieneregeln und haben dies immer schon getan. Beim Blutspendetermin wird man sich nicht anstecken“, versichert Mudra. Und wenn jemand das Virus unbemerkt in sich trägt und trotzdem spendet?