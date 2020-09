Wer hat den leckersten Löffel? : Saarbrückerin schwingt im Fernsehen den Kochlöffel

Yvonne Fries aus Saarbrücken bei der Vorbereitung ihres Essens in der Kochshow „The Taste“. Die Sendung läuft am Mittwoch. Foto: SAT.1/Jens Hartmann

Von Michael Kipp Yvonne Fries aus dem Saarland kocht derzeit bei der Kochshow „The Taste“ in Sat.1. Die 36-Jährige hatte bereits ein Restaurant in Quierschied.

Yvonne Fries liebt das Kochen. Die Köchin und Restaurantfachfrau stammt aus Eppelborn-Hierscheid, lebt in Saarbrücken im Nauwieser Viertel und zeigt ihre Kochkünste am Mittwochabend im Fernsehen. Zu sehen ab 20.15 Uhr in Sat.1 in der Kochshow „The Taste“. Den Geschmack der Jury will die 36-jährige Saarländerin dort treffen, damit sie auch in der nächsten Sendung kochen darf.

Die Show funktioniert wie folgt: Jeder Kandidat hat zu Beginn eine Stunde Zeit, ein Gericht seiner Wahl zu kochen. In den 60 Minuten muss er sein kulinarisches Feuerwerk auf einem kleinem Probierlöffel anrichten. Den testen vier Juroren – ohne zu wissen, wer der Koch ist. Anhand des Geschmackes wählen sie die 16 talentiertesten Hobby- und Profiköche in ihre Teams. Ihre Vierer-Gruppen schicken sie in den kommenden Sendungen auf eine kulinarische Wettbewerbs-Reise, coachen, bewerten sie und wählen am Ende einer Sendung einen Teilnehmer aus, der raus muss. Das geht solange, bis nur noch der Sieger über ist. Der gewinnt 50 000 Euro und darf ein Kochbuch schreiben. „Bei ‚The Taste‘ finde ich es gut, dass man seinen eigenen Stil einbringen kann und man viel von den Mentoren lernen kann“, sagt Fries.

In der bisher achten Staffel sind die Mentoren allesamt Spitzenköche: Alexander Herrmann, Frank Rosin, Tim Raue und Alex Kumptner. Die Staffel läuft seit vergangenen Mittwoch. In der ersten Sendung haben sich bereits Köche vorgestellt. 13 der 16 Teamplätze sind schon vergeben. Das Team von Alexander Herrmann ist bereits voll. „Er wäre mein Favorit als Coach gewesen“, sagt Fries. Von Tim Raue könne sie viel lernen, da sein Spezialgebiet die asiatische Küche sei. Rosin würde passen, Kumptner kenne sie nicht so gut. Fest steht: Sie könne von allen lernen, das sei ja auch gerade das Schöne in der Küche: „Man kann immer noch dazulernen.“

Zum Kochen kam Fries über einen kleinen Umweg: „Ich war früher Restaurantfachfrau“, erzählt sie. „Da gab es immer etwas Stress mit der Küche, weil ich oft gesagt habe, dass das Essen nicht schön aussieht und ich es so nicht servieren möchte.“ Da musste sie sich anhören, dass sie davon keine Ahnung habe. „Weshalb ich noch eine zweijährige Kochausbildung gemacht habe“, sagt sie und lacht. In der klassischen französischen Küche hat sie sich ausbilden lassen, die marokkanische liebt sie, auch wenn sie beim Nachkochen noch nicht „den Geschmack“ so genau treffe, mit der asiatischen hat sie noch „Probleme“, gesteht Yvonne Fries. Saarländisches Essen liebt sie. Und sie beherrscht es. Ihr Lieblingsgericht: Hoorische mit Speckrahmsoße. Nach der Ausbildung sammelt sie Erfahrungen im Aigner in Berlin am Gendarmenmarkt, bei Sterneköchin Léa Linster in Luxemburg und im Cala d’or auf Mallorca. Die abschließende Küchenmeisterprüfung besteht sie mit der Bestnote eins.

Mit knapp 30 Jahren hat sie bereits ihr eigenes Restaurant in Fischbach/Quierschied. „Das alte Pförtnerhaus“ an der alten Klinik. 27 Plätze à la carte. Nach einem Wasserschaden im Pförtnerhaus und wegen persönlicher Gründe musste sie das Restaurant aufgeben. Danach habe sie eine Zeit lang als Küchenchefin in einem „sehr guten“ Restaurant gearbeitet. Inzwischen ist sie „Privatköchin und arbeite für eine Familie auf Mallorca. Ich spreche mit ihnen immer ab, wann und was ich koche, und was sie sich wünschen.“ Parrallel bereitet die 36-Jährige wieder ihre Selbstständigkeit in Saarbrücken vor. Die hat selbstverständlich mit Kochen zu tun. Sie will „bei Leuten zu Hause für acht bis 16 Gäste kochen“. Private Dinner nennt sich das Geschäftskonzept. Dazu wären die 50 000 Euro Siegprämie ein schönes Startkapital – aber nicht nötig. „Es ist alles in Arbeit, die Homepage bereiten wir gerade vor“, sagt sie und hofft, dass „wir am 1. Oktober starten können“.

Dabei hilft ihr ihr Mann Philippe. Er war auch bei der Aufzeichnung der Show in den Bavaria Studios in München dabei. Natürlich wäre sie nervös gewesen, „obwohl ich mich zu Beginn des Kochens relativ wohl gefühlt habe“. Auf ihren Löffel sollten Wolfsbarsch, Artischocken, Karotten, ein Fischhaut-Chip und ein Sud mit indischen Gewürzen. Wie das so ist, irgendwie „waren es auf einmal nur noch fünf Minuten“, erzählt Yvonne Fries. Am Ende habe sie nicht mehr alle Zutaten auf den Löffel bekommen. Als sie dann zur Bewertung schritt, „habe ich mich furchtbar gefühlt, ernüchtert war ich, da ich wusste, dass ich nicht ganz fertig geworden bin.“ Ob sie dennoch einen der vier Spitzenköche für sich begeistern konnte? Das darf sie nicht verraten. Das sollen sich die Zuschauer selbst anschauen.