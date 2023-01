Saarbrücker Silvesterlauf : Warum der Begleit-Service ein Küsschen erhält

Der Sieger und die Siegerin vorneweg: Beim 48. internationalen Silvesterlauf in Saarbrücken gingen insgesamt knapp 800 Teilnehmer an den Start. Im Hauptrennen liefen Yann Schrub (Nummer 869) und Tanja Neubert (Nummer 2103) vom Start an der Hermann-Neuberger-Sportschule weg an der Spitze des Teilnehmerfeldes. Schrub verteidigte auf der zehn Kilometer langen Strecke seinen Titel in der Männer-Konkurrenz. Neubert siegte bei den Frauen. Foto: Thomas Wieck

Saarbrücken Beim Saarbrücker Silvesterlauf schrammt Yann Schrub am Streckenrekord vorbei und Tanja Neubert hat eine ganz besondere Hilfe.

Die 48. Auflage des Saarbrücker Silvesterlaufs war hinsichtlich der äußeren Gegebenheiten eine besondere: Bei Temperaturen von 17 Grad gingen viele der knapp 800 Teilnehmer in den vier angebotenen Läufen mit T-Shirt und kurzer Hose auf die Strecken an und um die Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule. Normalerweise ist es wesentlich kälter und die Läufer sind viel dicker eingepackt.

Der heiße Favorit auf den Sieg ließ im Hauptlauf über zehn Kilometer sofort nach dem Start sogleich im übertragenen Sinn die Hosen herunter: Titelverteidiger Yann Schrub preschte nach Rennbeginn direkt nach vorne. Er lief auf der Runde durch den Saarbrücker Stadtwald ein einsames Rennen – und erreichte in 30:12 Minuten als klarer Sieger wieder das Ziel vor dem Sportlertreff an der Sportschule.

Mit seiner Zeit verpasste er nur knapp den Streckenrekord, den der Kenianer Paul Kipkorir 2011 bei seinem dritten Sieg in Folge in Saarbrücken aufgestellt hatte. Schrub war am Samstag nur sieben Sekunden langsamer unterwegs als seinerzeit der Afrikaner – aber keineswegs enttäuscht. „Dass es nicht zum Rekord gereicht hat, ist gar nicht schlimm. Es ist eine wirklich große Freude, hier erneut gewonnen zu haben“, sagte Schrub.

„Wer hätte das gedacht, dass wir am 31. Dezember hier mit kurzer Hose und T-Shirt stehen – das ist schon verrückt“, befand Triathlet Chris Ziehmer von der saarländischen Bundesliga-Mannschaft „Hylo Team Saar“, der als 13. im Gesamteinlauf in Begleitung der schnellsten Frau ins Ziel kam und dieser nicht von der Seite gewichen war. „Ich bin die ganze Zeit mit meinem Freund gelaufen – er hatte das Verbot, zwischendurch wegzulaufen“, verriet Siegerin Tanja Neubert mit einem Augenzwinkern. Nachdem der Begleit-Service erfolgreich war, gab es von der Erlangerin für ihren Liebsten ein Küsschen.

Hinter Neubert, die in der Triathletin-Bundesliga für Serienmeister TV Buschhütten unterwegs ist, erreichte mit der für die Radfreunde Hipoltstein startenden Rebecca Robisch eine Triathletin, die am Saarbrücker Olympia-Stützpunkt trainiert, mit 17 Sekunden Abstand Platz zwei. Rang drei ging an die Vorjahressiegerin Julie Triou. Die Französin kam 2:08 Minuten nach Robisch ins Ziel. Während sie ihren Titel nicht verteidigen konnte, ist ihr Landsmann und nun doppelter Silvesterlauf-Sieger. Schrub kündigte bereits an, auch beim nächsten Silvesterlauf wieder in Saarbrücken am Start zu sein. „Klar, warum nicht ein drittes Mal? Ich komme sehr gerne wieder. Es war eine sehr schöne Veranstaltung“, lobte er den von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal organisierten Silvesterlauf.