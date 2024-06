Junge Helfer dringend gesucht Was eine der besten Saar-Gymnastinnen im Freiwilligendienst erlebt – und wie ihre Sportkarriere hilft

Saarbrücken · Nach dem Schulabschluss zum Bundesfreiwilligendienst: Xenia Mauer erzählt von den Erfahrungen, die sie als „Bufti“ an der Grundschule Am Ordensgut macht. Junge Leute wie sie werden dringend gesucht – in vielen sozialen Bereichen.

22.06.2024 , 17:26 Uhr

Xenia Mauer absolviert ein soziales Jahr im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes an der Grundschule am Ordensgut in Saarbrücken. Foto: Esther Brenner