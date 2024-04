Auftritt in Saarbrücken Umstrittener Musiker überrascht bei Pocher-Show in der Saarlandhalle (mit Video)

Komiker Oliver Pocher ist am Samstagabend in der Saarlandhalle mit seinem Programm „Liebeskasper“ in Saarbrücken aufgetreten (ausführlicher Bericht folgt). Der Komiker ist bekannt für seine Provokationen. In Saarbrücken hat er jetzt mit einer Aktion überrascht, die seine Fans wohl spalten könnte.