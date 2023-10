Theater Überzwerg „Ein Stück, das richtig reinknallt“ – „Wutschweiger“ umschifft jede Rührseligkeitsklippe

Saarbrücken · Aktuell ist das Jugendstück „Wutschweiger“ im Theater Überzwerg in Saarbrücken zu sehen. In Gerrit Bernsteins Inszenierung schlüpfen Sabine Merziger und Nicolas Bertholet in viele verschiedene Rollen.

09.10.2023, 19:29 Uhr

In „Wutschweiger“ schlüpfen Sabine Merziger und Nicolas Bertholet in verschiedene Rollen. Foto: KERSTIN KRAEMER

Von Silvia Buss

Das ist ein Stück, das genau zur richtigen Zeit kommt, einer Zeit, in der der Ton rauer wird, Armut gern als „auf unsere Kosten leben“ tituliert wird und als „vererbte“. Dabei kann sie auch ganz plötzlich kommen, unvorhersehbar gerade für Kinder. So wie für Ebeneser. „Ich hasse das Wort kleiner“, sagt der Viertklässler (Nicolas Bertholet) und blickt dabei schon etwas wütend ins Publikum. Eines Tages stand der Umzugswagen vor dem schönen Eigenheim seiner Familie und seitdem ist für ihn alles kleiner geworden und wird es noch: die neue Wohnung, das Kinderzimmer, die Colaflasche und später sogar die Eltern.