Coaching in gemütlicher Altbau-Atmosphäre : „3Raum“ in Saarbrücken: Wo Firmen und Frauen Netzwerken

Mélissa Thélusmon in ihrem "creative workspace" 3Raum in Saarbrücken, einer schönen Altbauwohnung. Foto: Corina Mamok

Saarbrücken Mélissa Thélusmon hat sich ihren Traum von der Selbstständigkeit als Coach und Netzwerkerin erfüllt. In Saarbrücken betreibt sie den „3Raum“ in einer Altbauwohnung mit drei Zimmern als Ort, den Firmen oder Gruppen mieten können, um dort Workshops zu veranstalten.

Wenn Mélissa Thélusmon die Tür zur „3Raum“-Wohnung in der Saarbrücker Heinrich-Böcking-Straße öffnet, fühlt man sich sofort willkommen und eingeladen. Fast wie von unsichtbarer Hand gelenkt, betritt man zuerst die große, kommunikative Küche. Dort gibt es erst mal einen leckeren Capucino aus dem chicen Vollautomaten. „Zucker?“ fragt Mélissa Thélusmon. „Weiß oder braun? Ich habe auch Agave-Dicksaft.“

Eine gute, aufmerksame Gastgeberin zu sein, das ist Teil des Jobs der 38-Jährigen. Denn Kreativität und Kommunikation fallen viel leichter in einer schönen, gemütlichen Wohlfühl-Atmosphäre, weiß sie. Hier, in den drei Räumen der großzügigen Altbauwohnung im Parterre eines gepflegten Hauses aus der Gründerzeit am Staden befindet sich Thélusmons „creative workspace“ wie es in der „Coaching Sprache“ heißt. Auf Deutsch: „Kreativer Arbeitsraum“ – klingt aber irgendwie nicht so sexy.

„Bis hierher war es ein langer Weg für mich“, erzählt Mélissa Thélusmon lachend am Stehtisch. Ich frage, ob ich überhaupt fragen darf, woher sie ursprünglich komme. „Aus Gabun“, erzählt sie mit kaum hörbarem französischen Akzent. „Ich kam vor 20 Jahren zum Dolmetscher-Studium nach Saarbrücken und habe hier im Saarland tatsächlich Wurzeln geschlagen.“ Sie lebt auf dem Rodenhof mit ihrem Mann und ihren achtjährigen Zwillingen. War das jetzt eine rassistisch motivierte Frage, will ich wissen. „Überhaupt nicht!“, sagt sie. „Im Gegenteil. Es ist doch schön, wenn man etwas über Menschen und ihre Hintergründe erfahren will.“ Wir lachen beide erleichert.

Mélissa Thélusmon bei einem Workshop. Foto: Christopher Blank

Und dann erzählt Mélissa Thélusmon, wie sie vom Dolmetschen – Französisch ist ihre Muttersprache – über einen Job in einem Immobilienbüro, nach einer kurzen Episode als Lehrerin für „Deutsch als Zweitsprache“ schließlich zum Coach, zur Mentorin und Karriere-Beraterin für Migrantinnen wurde. Erst im Rahmen von MiNet, dem Mentorinnennetzwerk für die berufliche Integration von Zugewanderten, initiiert von der FrauenGenderBibliothek, für die sie ebenfalls ein paar Monate lang arbeitete. Dann als Beraterin für FITT, dem Institut für Technologietransfer an der HTW, das unter anderem Firmengründer mit Migrationshintergrund unterstützt. „2021 bekam ich schließlich einen Job in einem Projekt zur Gewaltprävention im Rahmen des Netzwerkes Ankommen“, erzählt sie. „Damit konnte ich meine Weiterbildung als systemische Beraterin finanzieren.“

Und endlich das tun, was ihr schon immer am Herzen lag: Mit und für Frauen arbeiten. Räume schaffen, in denen sich Frauen vernetzen, entfalten und kennenlernen können. Als Coach arbeitet sie vor allem mit Frauen. Mein Motto heißt: „Dein Leben, das ist dein Business!“ Und so geht sie ihre Arbeit auch an – ganzheitlich.

Das Haupt-Standbein allerdings sind die Buchungen, die Firmen im „3Raum“ für Workshops, Mitarbeiterschulungen oder Meetings machen. „Das sind kleine und große Firmen, darunter ein Konzern aus der Metallbranche, dessen Mitarbeiter sich hier so wohl fühlen, dass sie sich einmal im Monat in meinen Räumen treffen.“ Auch technisch ist ihre Location für solche Veranstaltungen gut ausgestattet. Langsam füllt sich Thélusmons Kundendatei. Zumal sie einige Kunden von ihrer Vorgängerin weiter vermittelt bekam.

Im Juni 2021 hatte Mélissa Thélusmon den Workspace „3Raum“ von der Saarbrücker Marketing-Expertin Dorothee Wiebe übernommen. „Ich war mehrmals da. Dann hat alles gepasst und eine zarte Stimme sagte mir, mach’ es“, erzählt sie lachend. Trotz den Unwägbarkeiten in der Pandemie.

Seit Mai 2022 nimmt auch Thélusmons Initiative „Fe*em“, ihr „Herzensprojekt von Frauen für Frauen“, Konturen an. „Ich veranstalte Frauen-Frühstücke oder Lunch-Events, zu denen ganz unterschiedliche Frauen kommen“, erzählt sie. Die Veranstaltungen finanziert sie über eine Teilnahmegebühr. „Jede kann und soll hier zeigen, was sie kann. Es gibt meist einen Impulsvortrag, gutes Essen und Gespräche in entspannter Atmosphäre.“

„Ich will Frauen sichbar machen“, formuliert Thélusmon ihr Ziel. Sie selbst ist kaum zu übersehen mit ihrem wilden Lockenkopf, dem einnehmenden Lächeln und ihrer fröhlichen, selbstbewussten Art. Wer ihr professionell gemachtes Werbevideo für „3Raum“ auf Youtube ansieht, bekommt einen Eindruck davon. Selbstbewusstsein zu trainieren ist Teil eines jeden Coachings. Und auch bei den Frauen-Treffen geht es um „Empowerment“ – Selbstermächtigung. „Es gibt kein Protokoll. Hier können sich zum Beispiel erfahrene Geschäftsfrauen mit jungen Studentinnen austauschen. Ich hatte mal eine Friseurin aus Kamerun eingeladen, die erzählt hat, wie sie Probleme angeht. Die Frauen haben sie gefeiert wie ein Hollywood-Star“, erzählt Mélissa Thélusmon.

Für ihr junges Unternehmen wünscht sie sich ein paar mehr feste Kunden. Am ersten Oktober findet das nächste „Fe*em“-Treffen statt – als Cocktail-Party. Das erste große Event ist auch schon geplant – aber noch nicht spruchreif. „Ich liebe es, Menschen zu motivieren“, sagt Mélissa Thélusmon zum Schluss. Sie kann das. Bestimmt.