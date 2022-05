Ideen gesucht für gemeinschaftliches Wirtschaften : Was können Verbraucher tun, um Energie unabhängig zu werden?

Dies ist eine der Photovoltaikanlagen der Energiegenossenschaft Köllertal im Handwerkerpark Heusweiler. Foto: Karl Werner Götzinger / BEG Köllertal

Saarbrücken Wie und welche Energie soll in Zukunft gewonnen werden? Was können einzelne Verbraucher oder Gruppen tun, um gemeinsam Energie zu erzeugen und zu nutzen? Ein Workshop in Saarbrücken sammelt Ideen.

Die Klimakrise und der Krieg in der Ukraine treiben die Energiekosten rasant in die Höhe. Wie können Bürger Energie unabhängig werden? Was braucht es für eine nachhaltige Stromversorgung und umweltschonende, moderne Mobilität, die nicht auf das eigene Auto setzt?

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Gemeinschaftliches Wirtschaften“ findet im Innovationszentrum „Co:hub 66“ in Saarbrücken (Neumarkt 15) am Mittwoch, 4. Mai, ab 16 Uhr ein kostenloser Workshop unter der Überschrift „Meine, deine, unsere Energie: Wege zur Unabhängigkeit“ statt. Im ersten Teil präsentieren Vertreter der Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal eG, der Mainzer Mobilitätsgenossenschaft Vianova und von Energiewende Saarland e.V. ihre Ansätze und Erfahrungen. Im Anschluss an die Kurzvorträge entwickeln die Teilnehmerinnen gemeinsam Ideen.