Interview mit Architekturprofessor Wolfgang Lorch, Vorsitzender der Stiftung Baukultur Saarland „Warum kann ein Kindergarten nicht in einer Kirche stattfinden?“

LORCH Erstmal schließen wir wenig aus. In einer Kirche könnten kirchliche Aufgaben konzentriert werden. Warum kann ein Kindergarten nicht in einer Kirche stattfinden? Die Kirche hat einen zu hohen Bestand an Gebäuden. Das Letzte was man aufgibt, ist wahrscheinlich die Kirche, auch wenn das Gemeindeleben dort gar nicht stattfindet. Wir sind jenseits der Kirchenthematik in einer Zeit der Transformation. Kirchen sind nicht nur Kulturgüter; sie sind meist sehr dauerhafte graue Energie.