Saarbrücken Kinder- und Jugendtheather Überzwerg wirbt unter anderem auf Schulhof für ein neues Stück, das zur Wiederöffnung gespielt wird.

Maskenpflicht, Busfahrer hinter Plastikfolien – man hat sich während dieser Corona-Krise an Vieles gewöhnt. Aber drei Schweinchen und ein Wolf im Bus? Das ist selbst in dieser sogenannten neuen Normalität eine Überraschung. Doch es war ja auch kein gewöhnlicher Bus, der vergangenen Freitag mit dieser ungewöhnlichen Ladung durch Saarbrücken fuhr. „Sonderfahrt“ verkündeten die großen, leuchtenden Lettern der Anzeige.

Erster Halt der Bus-Aktion war die Grundschule Hohe Wacht. Im Gänsemarsch watschelten der Wolf und die drei Schweinchen auf den Schulhof. Ganz im Sinne des Freilufttheaters wurde der Hof kurzerhand zur Theaterbühne – Corona macht’s möglich. Vier Lieder trugen die Überzwergler vor: Während der böse Wolf über sein Loch im Bauch klagt, besingen die Schweinchen interne Streitigkeiten. Selbst der ein oder andere Passant blieb stehen, um zu lauschen – schließlich ist das Kulturangebot aktuell eher begrenzt. Vor Corona hätte man jetzt an dieser Stelle wohl von leuchtenden Kinder-Gesichtern und vergnügtem Lachen berichtet. Heute: Von Masken verdeckte, kaum einzuschätzende Gesichter. Auf Nachfrage bestätigten die Kinder aber: Der Besuch des Theater Überzwerg war eine willkommene Abwechslung. „Ich habe mich sehr darüber gefreut“, sagt die Schülerin Mira Akkaya, „das war mal etwas anderes als Händewaschen und Maske aufsetzen.“ Auch ihrer Mitschülerin Milena Cvitkovki hat es gefallen. Vor allem, weil „man ja auch zuhause nicht so viel machen kann“, wie sie sagt.Trotz dieser positiven Resonanz habe das fehlende Strahlen der Kinder sie wehmütig gestimmt, bekennt Überzwerg-Schauspielerin Anna Bernstein. Dass es nach fast drei Monaten wieder Spaß macht zu spielen, den Kindern eine Freude zu machen – darin sind sich Anna Bernstein und ihre Kollegen allerdings trotzdem einig.

Bei „Zwei Monster“, das am 18. Juni Premiere feiert, stehen einerseits nur drei Schauspieler auf der Bühne, andererseits trennt die beiden Monster ohnehin ein großer Berg in der Mitte der Bühne. Das Stück „Die Wanze“, das am dritten Juli Premiere feiert, kommt gar mit einem einzigen Schauspieler aus. Viel mehr wollten Wolf & Co. aber nicht verraten. Schließlich saß ihnen auch die Zeit im Nacken. Denn auch das Kinderkrankenhaus des Winterbergklinikums und die Reha-GmbH-Wohnanlage am Staden standen noch auf dem Fahrplan ihrer schauspielerischen Sonderfahrt.