Polizeibericht : Saarbrücker Polizei meldet zwei Wohnungseinbrüche

Brebach-Fechingen/Bübingen Über zwei Tageswohnungseinbrüche informierte gestern die Polizei. Der erste geschah am Freitag, 4. Oktober, zwischen 17.40 Uhr und 22 Uhr. Laut Polizei waren die Einbrecher vermutlich zu zweit. Durch eine hinten gelegene Terrassentür drangen sie in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Brebach-Fechingen ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Sie durchwühlten das Haus und nahmen hochwertigen Damenschmuck mit.