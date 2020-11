Mehrere Wohnungen voll Rauch wegen Feuer in Lagerraum. : Wohnhaus brennt in Halbergstraße

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken Die Saarbrücker Feuerwehr wurde am Samstag, 16.12 Uhr, zu einem Wohnhausbrand in der Halbergstraße in St. Johann gerufen. Beim Eintreffen der Wehrleute drang Rauch aus Fenstern von Wohnungen in den drei unteren Geschossen des mehrstöckigen Hauses.

