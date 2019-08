Wohltätige Wiederverwertung : „Was hier verkauft wird, ist vor dem Restmüll gerettet“

Saarbrücken Emilie Linsler ist gerade selbst komplett in Textilien aus zweiter Hand gekleidet. Die 17-Jährige besucht die zwölfte Klasse der Waldorfschule. Momentan schreibt sie eine Projektarbeit. Es geht um Probleme in der Textilindustrie und darum, wie diese nachhaltiger werden kann.

Emilie: Wir unterstützen dieses Jahr drei Projekte, davon zwei lokale. Zum einen den Kinderhospizdienst, den Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes und dann noch ein Umweltschutzprojekt, den Verein „Rettet den Regenwald“. Das läuft auch sehr gut, wir haben in den letzten Monaten so viele Spendengelder gesammelt, dass wir demnächst für jedes Projekt 1500 Euro spenden können.

Emilie: Ich war zum Austausch ein halbes Jahr in Schottland, meine Familie hat mich besucht, und wir sind dort in ganz viele solche Charity Shops gegangen. Wir fanden das Konzept alle toll und haben dort ganz viel gekauft. Und als wir dann zurück nach Hause fuhren, dachten wir uns: Warum gibt es eigentlich keinen Charity Shop in dieser Form im Saarland, in Saarbrücken? Dann haben wir den Verein die „SAARmariter“ gegründet und einen Charity Shop hier eröffnet. Der Laden wurde hier auch von der Gesellschaft super aufgenommen, und wir sind einfach froh, dass es so gut funktioniert.