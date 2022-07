Wohnungen statt Tennisplätze : Neue Kita und bezahlbarer Wohnraum in St. Arnual geplant

Für die geplanten Mietwohnungen der Woge in St. Arnual müssen die Tennisplätze des Ruderclubs Saar am Stockenbruch weichen. Foto: BeckerBredel

St. Arnual Zwischen der Saargemünder Straße und dem „Stockenbruch“ in St. Arnual sollen neue, günstige Wohnungen und eine Kita entstehen. Dafür müssen die Tennisplätze des Ruderclubs Saar weichen.

Es fehlt an bezahlbarem Wohnraum, vor allem in zentraler Lage in der Stadt. Deshalb ist es städtebaulich notwendig, Bebauung zu verdichten statt neue Baugebiete auszuweisen. Und dies auch aus Umweltschutzgründen.

Baulücken gibt es einige in der Stadt. Auch in St. Arnual ist noch Platz. Zum Beispiel zwischen der Saargemünder Straße und dem Bereich „Am Stockenbruch“. Dort will die Wohnungsgesellschaft Saarland (Woge Saar) Mehrfamilienhäuser bauen. Vor allem bezahlbarer Wohnraum soll dort entstehen. Wie viele es sein werden, ist noch nicht bekannt. Es gilt das so genannte Bauland-Modell, das 2018 eingeführt wurde, wonach Entwicklungsgesellschaften bei Projekten ab 20 Wohneinheiten 20 Prozent sozialen und zehn Prozent preisgünstigen Wohnraum bauen müssen. Außerdem soll eine neue Kita gebaut werden.

„In Saarbrücken besteht eine hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten, die sich durch die geplante Wohnnutzung voraussichtlich noch erhöhen wird“, heißt es in der Verwaltungsvorlage, die diesen Mittwoch im Bauausschuss des Stadtrates beschlossen werden soll. Deshalb plane man in St. Arnual eine Kita mit vier Gruppen. Ob es bei dem Standort „Am Stockenbruch“ bleibt, ist aber noch nicht endgültig entschieden.

Tennisplätze des Ruderclubs müssen weichen

Auch weil zunächst einmal der Bebauungsplan geändert und der Flächennutzungsplan des Regionalverbandes angepasst werden muss. Ärger steht den Ruderern ins Haus: Die vier Tennisplätze des Ruderclub Saar (RCS) am Stockenbruch müssen der geplanten Wohnbebauung weichen. Der Verein benutzt nur noch zwei davon und hat das Gelände von der Landeshauptstadt gepachtet. Die Tennishalle auf dem städtischen Gelände ist dagegen langfristig an den RCS verpachtet und muss erhalten bleiben. Die Stadt hat dem RCS Ersatzflächen für die Tennisplätze angeboten – am Wackenberg auf der anderen Seite St. Arnuals.

Dieses Angebot sei aber „keine praktikable Lösung“, schreibt Jochen Kubiniok vom RCS-Vorstand. „Es würde dem RCS eine Aufsplitterung auf drei Standorte bescheren, die für das Vereinsleben nicht förderlich ist“, so der Vorstandsvorsitzende. Denn der Verein hätte dann neben seinem Clubhaus in der Hindenburgstraße zwei weitere Standorte am Stockenbruch und am Wackenberg. „Der Vorteil der Plätze am Stockenbruch ist deren direkte Nähe zur Tennishalle des RCS, so dass die Kinder und Jugendlichen bei schlechtem Wetter während ihrer Trainingsstunden direkt vom Freiplatz in die Halle wechseln können.“

Der Zugang zur Tennishalle erfolge derzeit über ein vom Land angemietetes Grundstück, auf dem sich auch Umkleiden und Duschen befinden. „Ohne diese Räume und den Zugang zur Halle müsste der RCS den Betrieb der Halle einstellen und das Gebäude verfallen lassen“, warnt Kubiniok. Er befürchtet, dass sein Club die Jugendarbeit dadurch einschränken müsse. Man habe bereits im vergangenen Jahr das Gespräch mit Vertretern der Stadt gesucht.

Klimaschutz durch neue Bauvorschriften

Sollte das Projekt gebaut werden, greift die im Mai verabschiedete Begrünungssatzung. Das Baugebiet solle „intensiv durchgrünt“ werden durch Dach- und Fassadenbegrünung, heißt es in der Vorlage. Klimaschutz und Ökologie sollen einen hohen Stellenwert haben. So ist eine „Solarmindestfläche“ von 50 Prozent der nutzbaren Dachflächen vorgesehen. Der Boden soll so wenig wie möglich versiegelt werden, „hochwertiger Gehölzbestand“ und auch die Baumreihe entlang der Saargemünder Straße wolle man erhalten, ist in der Verwaltungsvorlage zu lesen.