Letzte Sitzung des Saarbrücker Stadtrats 2023 Müll, Abwasser, Feuerwehr: Wofür der Stadtrat Saarbrücken noch Geld locker macht

Saarbrücken · Ohne zwölf Stadtverordnete, die erkrankt oder anderweitig verhindert waren, tagte am Dienstag der Stadtrat Saarbrücken zum letzten Mal in diesem Jahr. Was beschlossen wurde.

13.12.2023 , 18:48 Uhr

Saarbrückens Feuerwehr war in diesem Jahr unter anderem Anfang Juli bei einem Großbrand einer Firma in Dudweiler gefordert. Foto: Feuerwehr

Wie anderswo auch steigen in der Landeshauptstadt die Abwassergebühren. Während sie der Entsorgungsverband Saar zum 1. Januar um 6,8 Prozent anhebt, fällt in Saarbrücken die erste Erhöhung seit drei Jahren etwas moderater aus. Konkret stimmte der Rat ohne Debatte einer neuen Satzung zu, wonach die Gebühr für Schmutzwasser um vier Prozent, für Niederschlagswasser um 5,4 Prozent und die Einleitgebühr um 5,6 Prozent erhöht wird. Begründet wird dies vor allem mit gestiegenen Energie- und Personalkosten. Dennoch rechnet der Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb (ZKE) 2024 mit einem Minus von 1,2 Millionen Euro.