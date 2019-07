Saarbrücken : Wo Sie derzeit im Stau stehen können

Saarbrücken Sommerzeit, Baustellenzeit: Während der Ferien sind vielerorts in Saarbrücken die Presslufthämmer in Aktion. Wir zeigen, wo.

Die Anforderungen der Saarbrücker an eine gut ausgebaute Infrastruktur sind hoch. Umgekehrt bedeutet dies: Die Stadt muss bauen und instandsetzen, was sie gebaut hat. Die zum Ausbau erforderlichen Baustellen sind oft ein Aufreger. Überall in Saarbücken wird derzeit gebaut. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was und warum gerade an dieser oder jener Stelle gearbeitet wird? Wer den Grund nicht kennt, sieht in der Baustelle lediglich eine Einschränkung. Die Ampel nervt, der Stau auch. Und das obwohl man doch „nur mal eben schnell“ etwas erledigen wollte. Meistens sind die Bauprojekte nur durch Schilder oder Absperrungen zu erkennen, Erklärungen fehlen. So wird derzeit in Saarbrücken vor allem das Straßen- und Fernwärmenetz ausgebaut beziehungsweise erneuert. Damit Sie die Baustellen, besonders an heißen Tagen nicht ins Schwitzen bringen, haben wir die wichtigsten in einer Informationsgrafik für Sie zusammengefasst. Wenn Sie noch mehr wissen möchten, hilft die Baustellenübersicht der Stadtverwaltung im Internet.