Es geht auch um viel Geld : Wo ist das Wasser im Deutsch-Französischen Garten hin?

Ungewohntes Bild: Wenig Wasser im Deutschmühlenweiher im Deutsch-Französischen Garten. Das wird noch einige Zeit so bleiben. Foto: Thomas Schäfer

Saarbrücken Spaziergänger in Saarbrückens grüner Lunge DFG wundern sich: Warum ist im Weiher derzeit nur so wenig Wasser? Wir haben bei der Stadt nachgefragt. Die überraschende Antwort lautet: Es muss so ein.