Fastnachtstermine im Überblick : Wo die Narren im Regionalverband feiern

Saarbrücken Ein Überblick, wo wann im Regionalverband die Narren los sind.

Die Kleinblittersdorfer Rebläuse feiern am Samstag, 11. Februar, 20.11 Uhr ihre Reblaus-Gala in der Spiel- und Sporthalle Kleinblittersdorf. Die etwas andere Faschingshow startet in Rilchingen-Hanweiler – am Freitag, 10. Februar, und Samstag, 11. Februar, jeweils um 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle in Rilchingen-Hanweiler. Die Daarler Dabbese aus St. Arnual atmen auf. Sie dürfen ihre Veranstaltungen nun doch in der heimischen Scharnhorsthalle ausrichten. Da in der Halle aktuell keine Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht werden müssen, können die Dabbeses dort ihre Jubiläumssession vier mal elf Jahre feiern. Los geht es mit der Seniorensitzung am Sonntag, 5. Februar, um 14.11 Uhr. Es folgt am Samstag, 11. Februar, 18.11 Uhr die Gala-Kappensitzung und am Sonntag, 19. Februar, 14.11 Uhr das Kinderkostümfest. Die Holzäppel aus Bübingen feiern in diesem Jahr den großen Fastnachtszirkus in der Holzäppel-Halle. Die erste Gala-Kappensitzung ist am Samstag, 4. Februar, um 19.11 Uhr und die zweite Gala-Kappensitzung am Samstag, 11. Februar ebenfalls um 19.11 Uhr. Die Seniorensitzung der Holzäppel ist am 29. Januar, 15 Uhr, in der Holzäppelhalle. Die große Kappensitzung Narrenklinik 2.0 der Karnevalsgesellschaft „Die Quassler Klarenthal-Krughütte“ startet am Samstag, 11. Februar, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Klarenthal. Die Kinderfaasend der Quassler ist am Sonntag, 19. Februar, 14.30 Uhr ebenfalls in der Mehrzweckhalle. Die Eule von der Rußhütte werden in diesem Jahr fünf mal elf Jahre alt. Die Jubiläums-Kappensitzung findet am Samstag, 11. Februar, ab 20.11 Uhr in der Mehrzweckhalle auf der Rußhütte statt. Am Sonntag, 19. Februar, startet in der Mehrzweckhalle ab 15.11 Uhr der Kinderball und zum Faschingsabschluss am Dienstag, 21. Februar, ab 18 Uhr der Lumpenball, auf dem die Eule auch die Fastnacht beerdigen werden. Die Großsaarbrücker Karnevalsgesellschaft „Die Nassauer“ feiert ihre Gala-Prunksitzung am Freitag, 10. Februar, ab 20.11 Uhr in der Turnhalle in Bischmisheim. Die Güdinger Saarraketen laden gleich zu drei Prunksitzungen in die Güdinger Festhalle ein – Am 27. Januar, am 4. Februar und am 11. Februar, jeweils um 20.11 Uhr. Der Kindermaskenball der Saarraketen ist am Sonntag, 19. Februar, 15.11 Uhr in der Festhalle. Die Saarbrücker Karnevalsgesellschaft Mir Sin Do feiert ihre Seniorensitzung am Sonntag 29. Januar, 14 Uhr im Bürgerhaus Burbach. Am Samstag, 4. Februar, 19 Uhr folgt die erste Prunksitzung der Mir sin do im Bürgerhaus und am Samstag, 11. Februar die zweite Prunksitzung zur gleichen Zeit an gleicher Stelle. Die große Saarbrücker Karnevalsgesellschaft M'r sin nit so startet am Freitag, 10. Februar um 19.30 Uhr mit ihrer Prunksitzung in der Saarlandhalle in den Sitzungskarneval. Einen Tag später, am Samstag, 11. Februar beginnt um 19.30 Uhr in der Saarlandhalle die Fernsehsitzung. Die Seniorensitzung der M'r sin nit so steigt am Sonntag, 12. Februar, um 14.11 Uhr ebenfalls in der Saarlandhalle. Das wohl größte Fastnachtskinderfest im südwestdeutschen Raum richtet die M'r sin nit so am Sonntag 19. Februar, 14.11 Uhr in der Saarlandhalle aus. Die Sitzungen der Grüne Nelke finden am 21. und 28. Januar und am 18. Februar im Bürgerhaus Dudweiler statt. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. In der Brotmanufaktur Kleinbauer in Dudweiler sind noch Karten erhältlich. Ebenfalls im Dudweiler Bürgerhaus feiern die Geisekippcher Buwe und Määde ihre Gala-Kappensitzungen. Die erste steigt am Samstag, 4. Februar, um 19.11 Uhr und die zweite am Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr. Die Kulturgemeinschaft Dudweiler-Pfaffenkopf feiert nach zwei Jahren ohne Fastnacht auch drei Kappensitzungen – am Samstag, 28. Januar, Samstag, 4. Februar, und Samstag, 11. Februar, jeweils ab19.11 Uhr im Vereinslokal in der Rentricher Straße 42 in Dudweiler. An gleicher Stelle ist am Donnerstag, 16 Februar, 20.11 Uhr die Weiberfastnachts-Party und am Sonntag, 19. Februar, ab 16.11 Uhr der Kindermaskenball. Und, damit in Dudweiler an Fastnacht pausenlos die Post abgeht, legt der HKV Dudweiler Nord noch zwei Gala-Kappensitzungen nach. Am Freitag, 27. Januar beginnt die erste Sitzung um 20.11 Uhr im Dudweiler Schützenhaus. Die zweite Sitzung startet am Samstag, 4. Februar, 19.11 Uhr ebenfalls im Schützenhaus Dudweiler. Die Kinder- und Jugend-Sitzung ist am Sonntag, 5. Februar, ab 15.11 Uhr im Schützenhaus. Der Kaltnaggischer Gardisten Corps 2000 lässt am Samstag, 11. Februar, die Narren ausrasten. Die Kostümsitzung beginnt um 19.11 Uhr in der Sporthalle in Herrensohr. Die Kesselflicker aus Altenkessel laden zu zwei Sitzungen ein. Die erste ist am Samstag, 4. Febuar, ab 20.11 Uhr in der Jahnturnhalle und die zweite ist am Samstag, 11. Februar, 20.11 Uhr ebenfalls in der Jahnturnhalle in Altenkessel.