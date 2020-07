Defibrillatoren im Regionalverband : Kommunen: Geräte allein reichen nicht zum Retten

Ein Rettungssanitäter zeigt auf diesem Symbolbild an einer Übungspuppe, wie ein Defibrillator zu bedienen ist. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Regionalverband Defibrillatoren können in Notfällen helfen. Die Städte und Gemeinden bilden darüber hinaus Personal in Erster Hilfe aus.

Von Walter Faas

„Kleiner Lebensretter, großer Wirkung.“ Die Rede ist von AEDs. Das sind „Automatisierte Externe Defibrillatoren.“ Leser Edmund Bossmann bemängelt, dass es im Köllertal kaum Geräte dieser Art in öffentlichen Gebäuden gebe. Bossmann verweist auf den Urlaubsort Hinterzarten im Schwarzwald mit 2000 Einwohnern, wo die Gemeinde allein zehn dieser Geräte vorhalte.

Defibrillatoren sind elektrische Schockgeber, mit denen von einem Schlaganfall, einem Infarkt oder Herzrhythmusstörungen betroffenen Menschen geholfen werden kann. Dabei geben die Geräte Laien Sprachanweisungen, damit die Helfer alles richtig machen. Diese Geräte bemerken sogar, ob ein gezielter Stromstoß wirklich nötig ist oder nicht.

Die SZ fragte in den Rathäusern nach von Püttlingen, Heusweiler, Riegelsberg, Völklingen und Saarbrücken, wie es um die Ausstattung mit diesen Geräten bestellt ist. Denise Klein, Bürgermeisterin von Püttlingen und selbst gelernte Krankenschwester, sagt, in der Stadt gebe es derzeit in Sportstätten, Schulen oder öffentlichen Gebäuden keine AED. Und es seien auch keine vorgesehen. Schließlich müsse der Umgang mit solchen Geräten erlernt und geübt werden, damit ein Laie nicht mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Die notärztliche Versorgung der Bevölkerung sei rund um die Uhr gewährleistet.

Im Heusweiler Ortsteil Holz habe es im Dorfgemeinschaftshaus ein von einem Sponsor bezahltes Gerät gegeben, sagt Hauptamtsleiter Markus Ringe. Mittlerweile sei der Defibrillator entfernt worden; er sei seines Wissens nach auch nie zum Einsatz gekommen.

Schließlich teilt Christine Kessler für die Gemeinde Riegelsberg mit, dass sowohl in der Riegelsberg- als auch in der Köllertalhalle je ein AED als von Laien bedienbare Geräte angebracht sind. So viel sie wisse, mussten die noch nie angewendet werden. Kessler: „Im Freibad beziehungsweise im Hallenbad haben wir ausgebildete Fachkräfte für die Erste Hilfe.“

In Völklingen gibt es nach Auskunft von Anne Bartelt von der städtischen Pressestelle drei AEDs, und zwar im Bürgerbüro im Rathaus, im Hallen- und im Freibad. Da es sich um selbsterklärende Geräte handle, sei eine besondere Schulung nicht vorgesehen. Bartelt: „Es gibt aber im Rathaus ausreichend geschulte Rettungskräfte.“ Gleiches unterstreicht Saarbrückens Stadtpressesprecher Thomas Blug: „Aufgrund des hohen Besucheraufkommens im Rathaus St. Johann gibt es dort einen AED.“ Da jedoch ein AED eine Herz-Lungen-Wiederbelebung nicht ersetzen könne, schule die Stadt Saarbrücken ihre insgesamt 265 ausgebildeten Ersthelfer vorrangig in der manuellen Wiederblebung. Blug weiter: „Die Ersthelfer sind in jeder Kita und jeder Schule, in jedem Fachamt sowie in jedem Eigenbetrieb der Landeshauptstadt.“ Die Ausbildung werde alle zwei Jahre aufgefrischt.