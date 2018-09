Klinikum bietet zwei Kurse zur Wiederbelebung

Viele sterben nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand, weil Laien nicht helfen können. Dabei ist Wiederbelebung einfach, wie das Klinikum Saarbrücken mitteilt. Um die Zahl der Laienhelfer zu erhöhen, ist 17. bis 23. September die bundesweite Woche der Wiederbelebung.

Das Klinikum bietet am Dienstag, 18. September, von 16 bis 18 Uhr und von 17 bis 19 Uhr im Hörsaal des Klinikums zwei Reanimationskurse für Laien. In zwei Stunden frischen die Teilnehmer ihr Wissen aus dem Erste-Hilfe-Kursus auf. Sie erwerben fundierte Grundkenntnisse und erfahren, wie sie im Notfall Leben retten. Um die Ausbildung kümmern sich am kommenden Dienstag langjährige Mitarbeiter des Zentrums für Intensiv- und Notfallmedizin. Sie arbeiten zusammen mit dem ADAC und dem Team des Rettungshubschraubers Christoph 16.

Nach der theoretischen Einweisung üben die beiden Kursgruppen an Reanimationstrainern das Erlernte eint. Am Ende des zweistündigen Kurses erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Laien-Reanimationskurs. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei jedem Kurstermin können maximal 36 Interessierte dabeisein.

Anmeldung ab sofort im Sekretariat der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Klinikum Saarbrücken, Telefon (06 81) 9 63 26 48, E-Mail: jbellaire@klinikum-saarbruecken.de