Noch keine Nachfolgelösung für Evangelisches Stadtkrankenhaus : Winterberg-Klinikum wird EVK nicht übernehmen

Noch ist nicht geklärt, wie das Evangelische Stadtkrankenhaus in Saarbrücken nach der Schließung Ende März genutzt werden soll. Die Stadt Saarbrücken hat den Träger, die Kreuznacher Diakonie, aufgefordert, ihre Pläne auf den Tisch zu legen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Aus finanziellen Gründen ist ein zweiter Standort des Winterberg-Krankenhauses in Saarbrücken nicht möglich. Das hat OB Uwe Conradt klargestellt.

Es sind inzwischen einige Ideen in der Welt, wie es nach der Schließung des Evangelischen Stadtkrankenhauses (EVK) in Saarbrücken in der Großherzog-Friedrich-Straße weitergehen soll. Unter anderem ist von einem Medizinischen Versorgungszentrum die Rede, in dem niedergelassene Ärzte verschiedener Fachrichtungen kooperieren und ambulante Operationen anbieten sollen. Dem Vorschlag, dass das Winterberg-Klinikum am EVK einen zweiten Standort errichtet, erteilt der Saarbrücker Oberbürgermeister Uwe Conradt jedoch eine klare Absage: „Nicht zuletzt aus finanzieller Sicht ist eine solche Zwei-Standort-Lösung schlicht nicht durchführbar.“

Das Winterberg-Klinikum ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Landeshauptstadt Saarbrücken. „In der Krankenhauslandschaft gibt es derzeit viele Kliniken, die wirtschaftlich ins Defizit geraten sind. Das trifft auch auf den Winterberg zu. Die Stadt Saarbrücken gleicht dieses Defizit aus, um eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau nicht nur in der Stadt, sondern auch im Regionalverband Saarbrücken sicherzustellen“, erklärt Conradt. „Ein zweiter Standort ist schlichtweg nicht finanzierbar.“

Er sei von verschiedenen Seiten aufgefordert worden, eine Nachfolgelösung fürs EVK herbeizuführen, berichtet Conradt. Als OB sei er für die medizinische Versorgung und Krankenhausplanung aber gar nicht zuständig. „Ich kann keine Entscheidung zur Zukunft des EVK treffen und sie auch nicht durchsetzen“, sagt der Oberbürgermeister. Die Verantwortung trägt der saarländische Gesundheitsminister. „Ich würde mich freuen, wenn Minister Jung seine Pläne offenlegen würde, wie die Krankenhauslandschaft im Saarland zukünftig aussehen soll. Bisher gibt es dazu noch keinen Dialog“, erklärt Conradt.

Der OB kritisiert, dass weiterhin völlig unklar sei, was die Kreuznacher Diakonie als Betreiber der EVK nach der Schließung Ende März vorhabe. „Bisher hat der Vorstand der Diakonie nichts dazu gesagt, ob und welche Möglichkeiten er zu eine nachfolgenden Nutzung des Krankenhaus-Gebäudes sieht“, sagt Conradt. Zudem ist nicht geklärt, was mit dem Grundstück geschieht, auf dem das Krankenhaus steht. Die Evangelische Kirchengemeinde St. Johann hat nach eigenen Angaben das Grundstück 1994 der Diakonie überlassen. Im Vertrag wurde ausdrücklich festgehalten, dass das Gelände zum Betrieb einer diakonischen Einrichtung, vorrangig zur Krankenversorgung, genutzt werden muss. Das gilt weiterhin. Die Kirchengemeinde hat klar gemacht, dass sie das Grundstück zurückhaben will, sollte das Klinikgebäude nicht weiter als diakonische Einrichtung genutzt werden. Die Kreuznacher Diakonie hatte im Mitte September 2022 bei ihrer Ankündigung, das EVK zu schließen, auch erklärt, am Saarbrücker Standort ihr Hospiz weiterbetreiben zu wollen. Zudem solle „eine Einrichtung für begleitetes Leben im Alter“ entstehen.

Saarbrückens OB Uwe Conradt hat keine Befugnis, eine Nachfolgelösung am EVK herbeizuführen. Foto: dpa/Oliver Dietze

„Die Schließung des EVK ist nicht vom Himmel gefallen, die finanziellen Schwierigkeiten waren schon lange bekannt. Die Diakonie hat aber weder die Stadt noch den Regionalverband noch das Land vorab über das Aus informiert und hat bisher auch keine Gespräche über ihre Pläne angeboten“, erläutert Conradt. „Nicht nur dieses Vorgehen ist zu kritisieren, sondern vor allem der Umgang mit dem Personal im EVK. Der Unmut der Belegschaft ist nachvollziehbar, deren Arbeitnehmerrechte wurden geschwächt. Es ist bedauernswert, dass das in einem christlichen Unternehmen geschieht.“

Oberbürgermeister Conradt geht nicht davon aus, dass am EVK-Standort weiterhin ein Krankenhaus betrieben wird. „Der Wegfall der medizinischen Versorgung und der Notfallversorgung müssen daher kompensiert werden. Daher ergibt sich ein zusätzlicher Investitionsbedarf für die beiden großen Saarbrücker Krankenhäuser, das Caritas-Klinikum und das Winterberg-Klinikum. Es sind also auch bauliche Erweiterungen erforderlich. Die Baumaßnahmen müssen finanziert werden. Dafür ist jedoch nicht die Stadt, sondern das Land zuständig. Gesundheitsminister Jung hat sich dazu bisher aber noch nicht geäußert.“ Zudem sehe er die Kassenärztliche Vereinigung des Saarlandes in der Pflicht, sagt der OB. Es gehöre zu deren Aufgaben, die ambulante medizinische Versorgung sicherzustellen.