Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs Vom Winterberg-Pfleger zum Patienten und zurück – Marcus Polz gewinnt Kampf gegen den Krebs

Auch bei einem weiteren Rückschlag sind seine Kolleginnen und Kollegen an seiner Seite, erinnert sich Marcus. „Der Einsatz meiner Vorgesetzten, aller Kolleginnen und Kollegen, nicht nur aus meiner eigenen Abteilung, bewegt mich noch heute total. Auch wenn die Situationen oft aussichtslos schienen, so habe ich mich nie alleingelassen gefühlt. Jeder hat voll mitgezogen.“ Bei einer Routinekontrolle nach der Operation der Schock: Es sieht aus, als hätten sich neue Metastasen in der Leber gebildet. Der einzelne Herd in der Leber macht Marcus weitere Behandlung zu einer „Einzelfallentscheidung“, darüber, ob eine OP überhaupt sinnvoll ist. Es wird viel diskutiert, schließlich wird Marcus operiert – die Vermutung einer neuen Metastase bestätigt sich nicht.