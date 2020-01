Ein Fall von Masern am Klinikum Saarbrücken : Winterberg: Keine Warnung vor „Masern-Epidemie“

Ein Fall von Masern am Klinikum Saarbrücken

Am Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg gab es am Sonntag einen Fall von Masern. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Am Klinikum Saarbrücken gab es einen Fall von Masern. Man warne jedoch nicht vor einer „Masern-Epidemie“, stellte das Krankenhaus am Donnerstagabend klar.

Die Meldung verbreitete sich in Windeseile vom Winterberg ins Saarland: Am vergangenen Sonntag nahm die Kinderklinik ein Kind auf, das an Masern erkrankt ist. Daraufhin informierte das Klinikum die zuständigen Behörden.