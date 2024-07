Saarbrücken Mediziner rettete vielen das Gesicht

37 Jahre arbeitete er auf dem Winterberg, davon die letzten neun Jahre als Chef der Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie (MKG). Nun ist Schluss. Chefarzt Dr. Dr. Herbert Rodemer geht in den Ruhestand. „Damals war der OP für mich so ein geheimnisvoller Ort“, erzählt er. „Damals“, 1976, habe er seine Leidenschaft für die Medizin entdeckt. Ein Praktikum kurz nach dem Abitur sei der erste Kontakt zum Winterberg-Klinikum gewesen. Es folgten ein Studium der Zahn- und nach dessen Abschluss ein Studium der Allgemeinmedizin. Nach seinem Abschluss ging es über kurze Umwege wieder an die Saarbrücker Klinik. Seit 1987 wirkte der 66-Jährige in der MKG-Chirurgie, erst als Assistenz-, dann als Ober- und ab 2015 als Chefarzt. Was bleibt?