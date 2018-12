später lesen Willi-Graf-Schule Willi-Graf-Gymnasium lädt ein zum Infovormittag Teilen

Das Willi-Graf-Gymnasium Saarbrücken, Schule in Trägerschaft des Bistums Trier, lädt Eltern und besonders auch die Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen am Samstag, 8. Dezember, um 10 Uhr zu einem Informationsvormittag in den Pavillon der Willi-Graf-Schulen ein. red