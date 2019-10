Saarbrücken : Wilfried Klein lebt für die Vereinsarbeit

Wilfried Klein ist Ur-Güdinger, seit 40 Jahren im Vorstand des TV Güdingen und seit 16 Jahren dessen Vorsitzender. Foto: Heiko Lehmann

Güdingen Der 68-Jährige ist in sechs Vereinen und seit 20 Jahren der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Güdinger Vereine.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Noch ein paar Plakate muss Wilfried Klein in Güdingen und den Nachbarorten aufhängen, dann ist die organisatorische Arbeit für die 46. Internationale Grenzlandwanderung des TV Güdingen am nächsten Wochenende erledigt.

„Ich habe das alles nicht alleine gemacht. Es haben bei der Organisation ganz viele Vereinsmitglieder geholfen, die darf man nicht vergessen“, sagt der 68-Jährige, der gar nicht so gerne im Mittelpunkt steht. Der Ur-Güdinger ist seit mehr als 40 Jahren im Vorstand des Turnvereins und seit 16 Jahren der Vorsitzende. Der Grenzland-Duathlon im Frühjahr und die Wanderung im Herbst sind die größten Veranstaltungen des Vereins.

„Das geht schon Monate vor den Veranstaltungen los. Da wir bei der Wanderung auch in Frankreich unterwegs sind, müssen im Vorfeld die Verantwortlichen in Frankreich und in Deutschland informiert werden“, erläutert Winfried Klein.

Essen und Getränke müssen rechtzeitig vor den Veranstaltungen bestellt werden. Ein Helferplan muss gemacht werden. „Bis man genügend Personen für die ganzen Dienste gefunden hat, können schon ein paar Wochen ins Land gehen“, weiß der Güdinger Vereinsmensch. Er ist in sechs Vereinen, hat früher selber geturnt und Fußball gespielt. In dem 6000 Einwohner großen Dorf gibt es 17 Vereine.

Wilfried Klein ist seit 20 Jahren der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Güdinger Vereine: „Das Wichtigste in einem Dorfleben ist der Zusammenhalt der Vereine untereinander. Auch wir haben Probleme, die gelöst werden müssen. Allerdings hatten wir noch nie untereinander Stress.“

Wenn am nächsten Wochenende rund 1000 Wanderer nach Güdingen in die Festhalle kommen muss der Karnevalsverein in der Turnhalle trainieren. Der Turnverein muss sofort nach der Wanderung in der Festhalle wieder alles abbauen, damit der Musikverein für sein Halloween-Konzert proben kann.

„Wir sind so gut vernetzt, dass wir wissen, wann welcher Verein welche Halle braucht und können alle Angelegenheiten auf ganz kurzen Wegen klären“, sagt der 68-Jährige. Güdingen ist der einzige Ort an der Oberen Saar, der noch ein Dorffest feiert. Auch so ein Merkmal dafür, dass das Vereinsleben in Güdingen noch stimmt.

„Auch wir haben mit immer größer werdenden Hürden zu kämpfen. Aber wir gehen die Sache gemeinsam an, und keiner macht nur sein eigenes Ding“, sagt der TVG-Vorsitzende, der trotz seiner 68 Jahre immer noch technischer Berater eines Maschinenbauunternehmens ist.