Ultraschall- und Lichtblitzgeräte schreckten die Tiere bislang nicht ab : Wildschweine machen Winterberg-Klinikum zu schaffen

Saarbrücken Ultraschall- und Lichtblitzgeräte sollten Abhilfe schaffen, beindruckten die Schwarzkittel in den zurückliegenden Monaten aber kein bisschen. Jetzt fährt die Klinik schwerere Geschütze auf.

Außerdem wurde das zugewachsene Gelände rund um das Klinikgelände und den hinteren Bereich des Hubschrauberlandeplatzes zurückgeschnitten, um Versteckmöglichkeiten für die Plagegeister zu reduzieren. Schwefellinsen sollten im Boden ausgebracht werden, die sich bei Regen auflösen, den Boden schwefelhaltiger und so uninteressanter für die Schweine machen. „Das Futterangebot ist in den Sommermonaten überall üppig, so dass wir in diesem Fall nicht die erste Adresse in Sachen Futter sind. In der vergangenen Woche hatten wir aber in der Tat nach vielen Wochen der Wildschwein-Abwesenheit wieder einen nächtlichen Besuch im Staudenbeet, so auch in der vergangenen Nacht“, so Schäfer. Hier habe man das übliche Bild vorgefunden: Alles war durchwühlt und durcheinander. „Die Sicherung unseres Hubschrauber-Landeplatzes war sinnvoll, hier kam es bislang zu keinem weiteren Schadensfall. Im Herbst werden wir bei Bedarf ein Vergrämungsmittel ausstreuen, welches uns die Revierpächterin empfohlen hat.“ Man stehe in Kontakt und Austausch mit der Oberen Jagdbehörde beim Umweltministerium und der Unteren Jagdbehörde bei der Stadt Saarbrücken sowie der Revierpächterin.