Auf Abwegen : Wildschwein hält Saarbrücker Polizei in Atem

Saarbrücken Ein wild umherlaufendes Wildschwein hat am Sonntag die Polizei in der Saarbrücker Innenstadt mehrere Stunden lang beschäftigt.

Am Sonntagmittag (12. Januar) gegen 13.20 Uhr wurde der Polize in Saarbrücken ein wild umherlaufendes Wildschwein in der Gersweilerstraße in Alt-Saarbrücken gemeldet. Wie die Polizei mitteilte, erfuhren die Beamten vor Ort, dass es sich wohl um einen Keiler handelt. Nach Zeugenangaben soll das Tier mehrere Fahrzeuge beschädigt haben. Unterstützt von einem Jagdpächter nahmen die Polizeibeamten dann die Verfolgung auf. Das Tier flüchtete zunächst von der Hohenzollernstraße in die Heuduckstraße. Dort versuchte es offenbar in einen Keller zu gelangen und zerstörte dabei ein Fenster.