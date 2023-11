Serie: Haushaltsideen der SPD-Fraktion in der Regionalversammlung SPD-Fraktion im Schloss fordert Trinkwasserspender an Schulen

Serie | Saarbrücken · Die SPD-Fraktion in der Regionalversammlung denkt bereits an den kommenden Hitze-Sommer. Sie will den Schülerinnen und Schülern dafür etwas spendieren. Was? Teil 2 der Serie über die Haushaltsideen der Fraktionen in der Regionalversammlung.

30.11.2023 , 08:00 Uhr

Willy Brandt wacht über der SPD-Fraktion in der Regionalversammlung im Saarbrücker Schloss: Manfred Boussonville, schulpolitischer Sprecher, Sabine Kügler, Geschäftsführerin, Gabriele Gandner, Fraktionsmitglied, Volker Schmidt, Vize-Fraktionschef, Anita Morschette-Sarg, ehrenamtliche Beigeordnete, Günther Hüther, Fraktionsmitglied und Stephan Schmidt, Fraktionschef (v.l.n.r.). Foto: Dietmar Klostermann

Von Dietmar Klostermann

Unter dem Porträt des SPD-Altvaters Willy Brandt herrscht in den Fraktionsräumen der Sozialdemokraten im Saarbrücker Schloss an der Spitze ein „Schmidteinander“: der promovierte Quierschieder Chemiker Stephan Schmidt ist Fraktionschef und sein Vorgänger Volker Schmidt ist der Vize. Beide sehen den Verhandlungen über den Haushalt des Regionalverbands mit einem Volumen von rund 540 Millionen Euro nüchtern entgegen. Sie wissen um die beiden großen „Brocken“, wie Volker Schmidt es nennt, Jugendamt mit 171 Millionen Euro und Soziales mit 70 Millionen Euro, dicht gefolgt von den Schulen mit 68 Millionen Euro. „Für die Kür bleiben uns nur 0,5 Prozent des Haushaltsvolumens“, meint denn auch der Vize Schmidt.