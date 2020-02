Frankreichstrategie : „Zweisprachigkeit ist ein bedeutender Faktor“

Info

An allen Grundschulen im Saarland wird spätestens ab der dritten Klasse Französisch unterrichtet. Dies teilte das saarländische Ministerium für Bildung und Kultur in Saarbrücken auf Anfrage der SZ mit. Bei 44 Grundschulen sei das bereits ab der ersten Klasse der Fall. Fünf Grundschulen seien zudem bilingual – darunter auch die Grundschule Ludweiler-Lauterbach.

Im Regionalverband werden an zwei Grundschulen in Kleinblittersdorf, acht in Saarbrücken, zwei in Riegelsberg und je einer in Friedrichtsthal, Heusweiler, Püttlingen, Großrosseln und Ludweiler Frühfranzösisch ab der ersten Klasse angeboten. Die Grundschule Ludweiler-Lauterbach verfolgt dabei ein bilinguales Konzept. Wie das Bildungsministerium mitteilt, werden im Bereich „Frühfranzösisch“ Muttersprachler für den Unterricht eingesetzt.