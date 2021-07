SZ-Serie zu Ehrenamtsinitiativen stellt den ADFC Saar vor : Sie bringen den Radverkehr in Schwung

Bei einer vom ADFC Saar mitorganisierten Fahrrad-Demo in Saarbrücken im Jahr 2018 spielte in Lastenrädern auch die „Hot Wheels Brass Band“ auf. Foto: Renate Reißner

Saarbrücken In keinem anderen deutschen Bundesland gibt es gemessen an der Einwohnerzahl ein so großes bürgerschaftliches Engagement wie im kleinen Saarland: Fast jeder Zweite engagiert sich hierzulande ehrenamtlich für die Gesellschaft. Wir stellen die größten Ehrenamts-Initiativen vor. Zum Auftakt unserer Serie geht es um die Helfer des Fahrradclubs ADFC Saar, die jetzt allen Grund haben, neuen Fahrtwind zu wittern.

95 Prozent unserer Arbeit geschieht ehrenamtlich“, sagt ADFC-Landessprecher Thomas Fläschner. „Zirka 30 Leute arbeiten freiwillig bei den Gebrauchtfahrrad-Börsen mit, etwa 45 kümmern sich um die geführten Fahrradtouren und über 50 sind verkehrspolitisch bei uns aktiv.“ Dazu hat der ADFC in seiner mit der hauptamtlichen Geschäftsführerin Irene Krohn besetzten Geschäftsstelle in der Saarbrücker City eine kleine kostenfreie Selbsthilfe-Werkstatt, die allerdings in der Corona-Zeit wegen der behördlichen Abstandsregelung noch nicht wieder geöffnet ist. Ansonsten heißt es aber allerorts wieder rauf auf's Rad: Am vorletzten Juni-Wochenende startete nach Lockerung der Corona-Beschränkungen bereits wieder die erste von normalerweise jährlich 200 geführten kostenfreien ADFC-Radtouren. Und am 10. Juli steht auf dem Platz vor dem Saarbrücker Staatstheater die erste große Börse für Gebrauchtfahrräder des Jahres auf dem Programm.

Begonnen hat die Geschichte des ADFC Saar mit der Gründung im Februar 1991, als die Landeshauptstadt Saarbrücken gerade die „Rostige Speiche“ erhalten hatte – die Negativauszeichnung in einem Fahrradklimatest. Mit dabei war schon damals der heute 60-jährige Diplom-Bibliothekar und ehrenamtliche Landessprecher Fläschner. Seither hat sich die Mitgliederzahl des ADFC von 150 auf über 1700 in nunmehr neun Ortsgruppen im Land nahezu verzwölffacht. Neue Ortsgruppen sind zuletzt in Merzig, St. Wendel, Völklingen und Sulzbach-/Fischbachtal hinzugekommen. Die Mitglieder zahlen je nach Alter zwischen 16 und 56 Euro Beitrag im Jahr. Das reicht allerdings nicht für alle Aufgabenfelder des engagierten Fahrradclubs, der 2015 den Deutschen Fahrradpreis des Bundesverkehrsministeriums bekam. Ausgezeichnet wurde er damals für mehr als tausend gespendete, eingesammelte und an Flüchtlinge abgegebene Fahrräder.

Hintergrund Starkes Ehrenamt im Saarland Das bürgerschaftliche Engagement im Saarland ist bemerkenswert. Nahezu jeder Zweite widmet sich hierzulande einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Die Dachorganisation Pro Ehrenamt im Saarland verzeichnet aktuell 461 000 Ehrenamtler in mehreren hundert Vereinen, Verbänden, Organisationen und Selbsthilfegruppen. Tendenz weiter steigend – trotz oftmaligem Helfermangel und Ebbe in der Fördergeldkasse.

Für die Finanzierung der Radfahrschule, in der speziell ausgebildete ADFC-Ehrenamtler Kindern, Jugendlichen und Wiedereinsteiger-Senioren richtiges Fahrradfahren und Verkehrssicherheit beibringen, wird allerdings Geld verlangt: bis zu 200 Euro für einen 20-Stunden-Kurs. In der Verkehrspolitik, einem weiteren Arbeitschwerpunkt der ehrenamtlichen Helfer, hat der ADFC bereits vor einem Vierteljahrhundert an dem inzwischen 700 Kilometer umfassenden touristischen Radwegenetz im Land maßgeblich mitgewirkt. Seither, so sagt Fläschner, kämpfen er und seine Mitstreiter allerorts weiter um mehr und breitere Radwege (auch auf dem Leinpfad) – mit unterschiedlichem Erfolg. Immerhin werden heute schon vier bis fünf Prozent des Verkehrsaufkommens im Saarland mit dem Rad zurückgelegt. „Und mit dem E-Bike-Boom steigt dieser Anteil ständig weiter“, sagt Fläschner. Mit einem kleinen Videoclip auf Facebook wirbt der ADFC dafür, „das Saarland mit Fahrtwind gegen den Strom auf Straßen neu zu erleben, auf denen Autos nicht fahren dürfen, ohne lästige Parkplatzsuche und teure Parkgebühren.