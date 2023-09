Wie sauber ist Saarbrücken? „Manche Stellen sind wirklich eine Katastrophe“

Die 35-jährige Natascha Schmitt findet, die Stadt müsste sauberer sein. „An vielen Orten ist die Verschmutzung wirklich groß, vor allem am Staden. Es wurden dort sogar schon Spritzen gefunden. So was sollte es nicht geben. Es ist wichtig, dass die Leute geschützt sind. Am Hauptbahnhof liegt auch immer sehr viel Müll herum, besonders Fast-Food-Verpackungen. Ich verstehe nicht, warum man die Reste nicht in den Müll werfen kann. Die Mitarbeiter des ZKE geben ihr Bestes, aber die Leute werfen Müll rücksichtslos auf den Boden. So kann sich nichts ändern“, erzählt die Saarbrückerin.