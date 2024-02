Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Wie Saarbrücken digitaler, schneller und fairer werden will

„Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Saarbrücken richtet ihr Handeln am Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung aus und leistet damit einen aktiven Beitrag zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsstrategien auf Bundes- und Landesebene sowie der Agenda 2030.“ So heißt ein Leitsatz für das, was sich die Stadtverwaltung vorgenommen hat. Sie will eine attraktive Arbeitgeberin sein und deshalb auch nach innen besser, sprich „nachhaltiger“ werden. Andererseits sieht sie sich auch als Multiplikatorin: Nur wenn Bürgerinnen und Bürger wissen, worum es bei der Nachhaltigkeit geht, können sie auch handeln.