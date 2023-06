„Es braucht Macher“ Experte fordert mehr Mut – wie Saar-Kommunen mit Wärmenetzen Geld verdienen können

„Klimaschutz bedeutet Wertschöpfung“, sagt Peter Heck. Auf Einladung der Stiftung Baukultur war der Professor für Stoffstrommanagement an der Hochschule Trier/ Umwelt-Campus Birkenfeld in der Vortragsreihe „Zeitenwende“ zu Gast in Bliesransbach, wo er im Gasthaus Kessler am Mittwoch einen höchst erhellenden Vortrag über „Nachhaltige Energieversorgung im ländlichen Raum“ hielt. Zuvor gab es eine Besichtigung des neuen Solarparks am Hartungshof, mit dem die Gemeinde Kleinblittersdorf ihren gesamten Strombedarf deckt.