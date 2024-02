Sohn der saarländischen Schauspielerin Alice Hoffmann Wie der Saarbrücker Pablo Ben Yakov Dokumentarfilmer wurde

Was reizt ihn am Dokumentarfilm? „Beim Dokumentarfilm kann man mit zwei, drei Menschen Geschichten erzählen, die einen mehr bewegen können als Fiktionales. Und zum andern bringt es mich in Situationen, in denen ich normalerweise keinen Grund hätte zu sein“, erklärt Ben Yakov. Beispielhaft dafür stehe etwa sein Film „Lord of the toys“, der 2019 in die Kinos kommt und mit dem er den Hauptpreis des „Internationalen Leipziger Festivals für Dokumentar- und Animationsfilm“ gewinnt. Der Film handelt von einem erfolgreichen Dresdner Influencer, der andere, weniger erfolgreiche, um sich scharrt. „Diese Clique bedient das Klischee der abgehängten Ostjugend. Es wird auch mit rechter Rhetorik und rechtem Gehabe provoziert. Darüber haben wir einen Film gemacht. Dass man etwas, was man vor 20 Jahren noch heimlich gemacht hätte, heute so ausstellt und damit auch noch berühmt wird und Geld verdient, fand ich wahnsinnig grotesk.“ Der Film wird kontrovers aufgenommen. Kritisiert wird vor allem, dass das Gezeigte unkommentiert bleibt.