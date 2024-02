Pablo Ben Yakov, Sohn der saarländischen Schauspielerin Alice Hoffmann „Es bringt mich in Situationen, in denen ich normalerweise keinen Grund hätte zu sein“

Die ersten Schritte als Schauspieler macht der kleine Pablo 1995 in der vom Saarländischen Rundfunk produzierten Kinderserie „Hart an der Grenze“. „Beim Saarländischen Rundfunk hat man damals für eine Kinderserie Kinder gesucht und meine Mutter gefragt. Die hat mich dann zum Casting geschleppt“, erinnert sich Ben Yakov. In dieser 7-teiligen Serie spielt er in der Rolle des Sebastian zum ersten Mal an der Seite seiner Mutter Alice. Nach diesem Debüt erhält der Jung-Schauspieler weitere Rollen. In den nächsten Jahren tritt er in einigen bekannten Serien auf. Unter anderem in der heute vergessenen Serie „Ein ehrenwertes Haus“, wo er als Menelaos von Schoenstein erneut mit seiner Mutter vor der Kamera steht. Zahlreiche Fernsehaufritte folgen. Unter anderem in der Reihe „Tatort“. In der Folge „Kleine Diebe“ vom Bayerischen Rundfunk sieht man ihn 2000 als rumänisches Straßenkind Mitru. Beim Münster-Tatort „Schlangengrube“ spielt er 2018 den Metzgermeister Dorr. Bei Serien wie SOKO Köln, Ein Fall für zwei, SK Kölsch, Siska, Die Wache, SOKO Leipzig, Wilsberg und einigen anderen verkörpert er immer wieder Figuren. Aber auch im Kino ist Pablo Ben Yakov zu sehen. 1999 im Film „Alles Bob“ und 2007 in „Gegenüber“ an der Seite von Matthias Brand und Wotan Wilke Möhring.