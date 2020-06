Selbsttest : Todesangst bei sechs Stundenkilometern

SZ-Volontärin Aline Pabst testete vergangene Woche – nach einigen Startschwierigkeiten – die neuen E-Scooter in Saarbrücken. Beim zweiten Versuch auf dem Radweg an der Europa-Galerie lief es schon viel entspannter. Foto: Tom Peterson

Saarbrücken E-Scooter kann man jetzt auch in Saarbrücken mieten. Wie funktioniert das? Unsere Autorin wagte den Selbstversuch.

Anderswo gehören E-Scooter längst zum Stadtbild. In unserer Landeshauptstadt zierte man sich allerdings – Probleme, die in anderen Städten auftraten, wollte man von Anfang an vermeiden. Lange dauerten die Verhandlungen mit potentiellen Betreibern. Am Ende ging es dann aber doch ganz schnell: Seit vergangener Woche kann man auch in Saarbrücken E-Scooter mieten (wir berichteten).

Erste Vorboten einer ernsthaften Verkehrswende? Die strombetriebenen Roller sind nicht nur klima­freundlich, sondern auch eine günstige Alternative für Menschen, die sich mitten in der Stadt kein Auto zulegen können oder wollen. Menschen wie ich. An sich gehe ich ja gern zu Fuß. Aber auch ich kann mir Angenehmeres vorstellen, als mich nach Feierabend bei 30 Grad einen sehr hohen Berg hochzuquälen. Ab und zu auf ein günstiges Mietfahrzeug zurückgreifen zu können wäre wirklich praktisch.

Um den Service nutzen zu können, brauche ich lediglich die App des Betreibers „Tier“. Die ist innerhalb von Sekunden installiert. Ich muss meine Nummer eingeben, den Zugriff auf meinen Standort erlauben und den Geschäftsbedingungen zustimmen. Die Betreiber-Website gibt als einzige Zahlungsmethode „Kreditkarte“ an – ungünstig, da ich keine besitze. Nun sehe ich, dass auch die Bezahlung per Paypal angeboten wird.

Bei schönstem Wetter gehe ich erst ein Stück, bevor ich einen der vielen freien Roller ansteuere, die mir in der App angezeigt werden. Mein Versuch, mir den Scooter schon einmal zu reservieren, schlägt fehl – die App lässt mich nicht, weil ich zu weit weg bin. Einen Roller kann man erst auswählen, wenn man weniger als 400 Meter von ihm entfernt ist. Mich packt die Befürchtung, dass mir jemand mein auserkorenes Gefährt wegschnappen könnte. Kaum bin ich innerhalb des 400-Meter-Radius, versuche ich es noch mal. Die Zeituhr beginnt zu laufen – aber leider ist das Symbol verschwunden, das mir den Standort des Rollers angezeigt hat. Ohne diese Anzeige finde ich es nicht, also beende ich die „Fahrt“ wieder verärgert.

An der ersten Ecke muss ich sogar abspringen, weil mir die Lenkung sehr schwerfällig vorkommt. Die 15-minütige Fahrt nach Hause verwandelt meine Panik allerdings in Begeisterung. Zwischendurch traue ich mich auf der leeren Straße sogar, auf volles Tempo zu beschleunigen. Wow!

Mehrere Menschen sprechen mich während meiner Fahrt an. Das Interesse an dieser Neuerung scheint gigantisch zu sein. Aber natürlich gibt es in den sozialen Netzwerken auch schon erste Beschwerden: über rücksichtslose Fahrer in der Innenstadt, mitten auf dem Gehweg geparkte Roller. Dass abgestellte Scooter den öffentlichen Raum verstopfen könnten, war eine der größten Befürchtungen vor der Einführung. Ich muss darüber ein wenig lachen, als ich am Supermarkt halte und ganz frech einen normalen Parkplatz für mein Gefährt beanspruche. Über den Platz, der Autos in Städten zugebilligt wird, gibt es solche Diskussionen nicht.