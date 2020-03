Regionalverband Saarbrücken : Wie Menschen sich der Krise anpassen

Vorbeugen ist alles. Linkes Bild: Basira Quaderi (r.) und Hamidullah Naurosi haben am Montrag im Saarbrücker Schlossgarten ihre Hochzeitsfotos machen lassen, weil sie fürchten, das sie bei ihrer Hochzeit in rund zwei Wochen nicht mehr in den Garten dürfen. Rechtes Bild: Die Belegschaft der Eisdiele Kaos in Kleinblittersdorf arbeitet seit Sonntag mit Mundschutz und desinfiziert die Tische, damit die Gäste sich sicher fühlen. Foto: BeckerBredel