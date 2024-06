Porträt Marga Herzog Die Ikone vom Statt-Theater

Wieder in Dudweiler wird Axel Herzog Stadtschreiber, und die beiden gründen das über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Statt-Theater. Schnell wird es, dank des professionellen Herangehens von Marga und Axel Herzog, zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution im saarländischen Kulturbetrieb. Am 14. April 1989 ist Premiere mit den Stücken „Tatort Dudweiler“ von Axel Herzog und „Der Kaukasische Kreidekreis“ von Berthold Brecht. Während ihr Mann für die Regie zuständig ist, kümmert sich Marga Herzog um die gesamte Organstation des Theaters und steht auch in einigen Stücken auf der Bühne – so zum Beispiel als Martha in dem Drama „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ des amerikanischen Dramatikers Edward Albee oder als Hilda in der Adaption des Zeichentrickfilms „Wenn der Wind weht“ von Raymond Briggs. In diesem Zwei-Personen- Stück über einen drohenden Atomkrieg spielt sie an der Seite ihres Mannes.