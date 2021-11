Suizid-Brennpunkt Talbrücke Fechingen : Erschwerter Zugang kann Brücken-Suizide verhindern

Fechingen Sind Suizide von Brücken wie der Fechinger Talbrücke, wie sie leider immer wieder vorkommen, vermeidbar durch bauliche Maßnahmen? Wir haben nachgefragt.

Wie oft das passiert, dazu gibt es keine polizeiliche Statistik. Wer aber in der Umgebung wohnt, weiß um die Anziehungskraft dieser Brücke für potenzielle Selbstmörder. Und es gibt Beobachtungen wie die von Thomas Uhl. Der Ensheimer hatte unsere Zeitung kürzlich kontaktiert, weil er zum wiederholten Male einen Suizid an der Fechinger Talbrücke indirekt mitbekommen haben will, wie er sagt. „Ich habe nicht zum ersten Mal ein Privat-Auto an auffälliger Stelle auf der Brücke parken sehen, als ich Richtung St. Ingbert unterwegs war“, berichtet er und bringt seine Beobachtung in Zusammenhang mit einem an diesem Tag begangenen Suizid. Er – und viele andere in seinem Umfeld – fragten sich: Ist die Brücke „zu einladend“? Werde es Menschen, die einen Freitod planen, „zu einfach gemacht“? Und könnte man speziell diese Brücke nicht sichern, um den Zugang zumindest zu erschweren? Denn auch für den Verkehr unterhalb der Brücke könne es gefährlich werden, findet Uhl. An der Shell-Tankstelle am Ortseingang von Fechingen, wo das Personal Suizid-Fälle wiederholt miterleben musste, will man zu diesem Thema nichts sagen. Wir sind diesem heiklen, traurigen Thema trotzdem nachgegangen. Obwohl unsere Zeitung normalerweise nicht über Suizide berichtet – wie es der Pressekodex vorsieht.