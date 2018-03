später lesen Konferenz Wie kann Jugend stärker mitreden? Teilen

Das Bundesnetzwerk Kinder- und Jugendbeteiligung diskutiert am Wochenende in Saarbrücken, wie Kinder und Jugendliche bei der Stadtplanung und der Verwaltung mitmachen können. Es geht auch darum, Flüchtlingskinder zu beteiligen. Zudem sollen in einem „Blick über die Landesgrenzen“ Experten aus Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Schweiz zu Wort kommen.