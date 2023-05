Porträt von der Gründerin der „Tierhelfer Saar“, Jenny Webers Mit Herzblut fürs Tierwohl

Die Tierhelfer kämpfen nicht nur für die Tiere, sondern häufig auch gegen uneinsichtige Menschen, die Tierrettung als überflüssig ansehen und meinen, man solle alles der Natur überlassen. Problematisch sind auch diejenigen, die streunende Katzen zwar hin und wieder füttern, aber sich nicht weiter um die Tiere kümmern. Jenny Webers berichtet von einem Kater, der in seinem Revier zwar ab und an Futter bekam, aber dessen Gesundheitszustand niemand interessierte. „Ihm ist das Blut schon aus dem Maul gelaufen. Wir hatten, um ihn einzufangen, eine Falle aufgestellt. Die Falle wurde von irgendjemandem zugemacht und zur Seite gestellt.“ Gottseidank konnte eine Anwohnerin den Kater in ihrer Küche sichern. Webers und Bonner holten ihn noch in der Nacht ab und fuhren ihn in die Tierklinik Elversberg. Doch es war wieder einmal zu spät.