Nachgefragt „Die Inflation beeinflusst mich in allem“

Auch Miriam Lauer bemerkt die gestiegenen Preise, was sich ebenfalls auf ihre Urlaubspläne in diesem Jahr ausgewirkt hat. „Die Inflation beeinflusst mich in allem. Das Einkaufen macht keinen Spaß mehr. Wegen der gestiegenen Preise bin ich aus meiner eigenen Wohnung ausgezogen und zu meinem Freund gezogen. In Urlaub werde ich im Herbst nicht fahren, ich war schon im Sommer weg und dafür musste ich lange sparen“, berichtet die 24-Jährige aus Sulzbach. „Ich war im Sommer mit dem Deutschlandticket unterwegs und bin in 15 Stunden mit dem Zug zur Ostsee gefahren.“ Der Auszubildenden reiche ihr Azubigehalt nicht mehr aus. „Man arbeitet nebenbei und hat trotzdem weniger. Ich muss jeden Cent zwei Mal umdrehen.“ Ihre Freundin Jasmin Schustek pflichtet ihr bei. „Wenn man mal in der Stadt etwas essen geht, hat man Angst, dass es sehr teuer wird. Früher wäre unser Gehalt in Ordnung gewesen, doch mit den steigenden Preisen ist alles schwieriger geworden“, erzählt die 24-jährige Auszubildende.