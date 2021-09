Post-Service-Leistungscheck der SZ : „Gelbe Tristesse“ in Bildstock und Maybach

Die einzige Postagentur in Friedrichsthal befindet sich im Reisebüro Schmidt in der Saarbrücker Straße 89a. Foto: Dieter Steinmann

Friedrichsthal Die Deutsche Post zeigt sich beim Service in der Stadt Friedrichsthal und ihren Stadtteilen Bildstock und Maybach nicht von ihrer besten Seite. Die Kunden müssen teils extrem weite Wege zurücklegen.

Der zweite Teil unseres Post-Service-Leistungschecks führt uns heute in die Stadt Friedrichsthal und ihre Stadtteile Bildstock und Maybach. Nachdem uns im ersten Teil bei der Auflistung der Postagenturen in Quierschied ein gehöriger Patzer unterlaufen ist, gehen wir die Angelegenheit in Friedrichsthal um einiges gewissenhafter an und verlassen uns überhaupt nicht mehr darauf, welche Adressen wir im Internet finden, wenn wir einfach nach „Postagenturen in Friedrichsthal“ googeln, wie es wohl jeder, den es angeht, im ersten Moment tun würde. Tun Sie, werter Leser, es nicht, denn die vorgeschlagenen Seiten wie etwa www.kaufda.de oder auch www.meinprospekt.de sind selten bis gar nicht auf dem neuesten Stand.

Das erfahren wir auch sogleich, als wir uns aufmachen, und von Sulzbach kommend, den sogenannten „Verkaufspunkt“ der Deutsche Post Group DHL in der Straße Untere Hofwiesen 1 bei der Wasgau AG ansteuern. Obgleich die Internethinweise eine Postagentur suggerieren – so wird etwa direkt neben der Anschrift für die günstigen Paketpreise der Post geworben – werden dort lediglich Postwertzeichen, also Briefmarken, verkauft. Mehr aber auch nicht. Zurück auf der Hauptverkehrsader der Stadt Friedrichsthal, der Saarbrücker Straße, sollen wir, den Hinweisen im Internet zufolge, bei den Hausnummern 82-86 auf die Postagentur bei Elektro Raber stoßen. Dort aber erwarten uns leere Räumlichkeiten, das Geschäft wurde längst aufgegeben. Somit auch hier keine Gelegenheit, einen Brief oder gar ein Paket aufzugeben.

Wenig später haben wir endlich Erfolg, nur ein paar Häuser weiter, auf der gegenüberliegenden Seite in Nummer 89a. Dort bietet das Reisebüro Schmidt in seinen Räumlichkeiten eine echte Postfiliale an. Von einer Kundin erfahren wir nebenbei, dass es „bei Lidl auf’m Parkplatz auch eine Packstation gibt“. Die schauen wir uns eben an und suchen unterwegs gerade auch noch nach Briefkästen entlang der Saarbrücker Straße. Wir finden zwei von den insgesamt zwölf Briefkästen, die für die Stadt Friedrichsthal, ihre Stadtteile und ihre knapp 10 000 Einwohner zur Verfügung stehen. Die DHL Packstation vor dem Lidl trägt die Nummer 149 und wird während unserer kurzen Anwesenheit auch genutzt.

Weiter geht es in den Stadtteil Bildstock, denn eine weitere Postagentur ist in Friedrichsthal nicht vorhanden. Für den Stadtteil Bildstock wurden uns auf den bereits oben genannten Internetseiten eine Postagentur in der Neunkircher Straße 1 angezeigt, die aber nicht mehr existiert. Ansonsten Fehlanzeige. Auf dem Bildstocker Marktplatz hören wir uns bei Passanten um und fragen nach der Situation. Neben allgemeinem Abwinken erfahren wir, dass in der Neunkircher Straße 5, bei „Stengers Lädchen“, wo es Tabak, Schreibwaren und eine Lottoannahmestelle gibt, bis vor einigen Jahren noch „die Post gewesen ist“. In „Stengers Lädchen“ selbst bestätigt die Inhaberin: „Ja, bis 2018 hatten wir hier eine Postagentur. Jetzt aber nicht mehr.“ In ganz Bildstock gäbe es jetzt keine mehr, erzählt die Inhaberin weiter, möchte sich aber ansonsten „gar nicht weiter zur Post äußern“. „Der Briefkasten ist uns noch geblieben“, sagt sie beim Abschied noch. „Selbst für eine läppische Briefmarke müssen die Bildstocker runter nach Friedrichsthal fahren.“ „Gelbe Tristesse“ pur also in Bildstock, das immerhin fast die Hälfte der Einwohner Friedrichsthals beheimatet.

Auf dem Weg in Richtung Maybach erkennen wir in der Illinger Straße gerade so im Augenwinkel noch eine Hermes-Paketannahmestelle, die ebenfalls in einem kleinen Tabakladen mit angeschlossener Lotto- und Totoannahmestelle ihr Zuhause gefunden hat. Näheres erfahren wir dort nicht, da die Inhaberin sich aus verständlichen (Konkurrenz-)Gründen nicht äußern möchte. Aug unserem Weg durch die lange Reihe der alten Bergmannshäuser in Maybach überrascht es uns nicht: Eine Postagentur haben wir dort nun wirklich nicht erwartet. Immerhin finden wir in der Quierschieder Straße 40 einen einsamen Briefkasten, an die Hauswand geschraubt.

Die Maybacher und Bildstocker müssen demnach weite Wege in Kauf nehmen, um irgendwie ihre Post oder ihre Pakete in die Welt zu schicken. Unser Fazit und somit auch die Benotung für den Service der Deutsche Post DHL Group in der Stadt Friedrichsthal: Insgesamt mangelhaft. Und für unsere Leser noch einmal den dringenden Hinweis; googeln Sie nicht einfach nach „Postagenturen“ in ihrer Stadt oder Gemeinde. Sie werden mehr als einmal an die falsche Adresse geraten, so wie es uns selbst auch passiert ist.