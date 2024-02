Musikschule Sulzbach Neuanfang nach turbulenten Zeiten

Zu diesen unkündbaren Mitarbeitern gehört Christine Biewer. In der Musikschule gibt sie Block- und Querflöten-Unterricht und betreut seit 2017 eine Seniorengruppe im Rahmen der elementaren Musikpädagogik, ihr „persönliches Herzensprojekt“, sagt sie. Seit der Auflösung des Zweckverbandes wird sie von der Gemeinde Quierschied beschäftigt: „Ich arbeite jetzt mit entsprechendem Ferienüberhang in den Grundschulen Göttelborn, Fischbach und Quierschied. Für mich hat das alles gepasst, mir macht die Arbeit in der Schule großen Spaß.“ Die Arbeit in Grundschulen ist für sie kein Neuland, denn Biewer kann neben diversen Kooperationsprojekten mit Grundschulen in den vergangenen zehn Jahren auch ein Studium der elementaren Musikpädagogik vorweisen.